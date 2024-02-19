Партизани "АТЕШ" знайшли в Криму ворожу техніку, яку ворог планує перекинути на фронт

Російські окупанти ремонтують техніку. Фото: Міноборони РФ

Партизани з руху "АТЕШ" знайшли російську військову техніку в селищі Азовське у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.

Про це "АТЕШ" повідомляє в Telegram у неділю, 18 лютого.

Партизани знайшли російську техніку

"Нашими агентами було знайдено військову техніку окупантів у селищі міського типу Азовське для подальшого перекидання її на фронт. Також було знайдено місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці", — розповіли партизани.

Вони наголосили, чим більше місць дислокації ворожої техніки буде відомо, тим менше її доїде до пункту призначення.

"Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення. Далі більше", — додали в "АТЕШ".

Як партизани "АТЕШ" протистоять окупантам

Нагадаємо, що партизани підпалили релейну шафу на одній із залізничних станцій у Волгоградській області РФ. Таким чином, на деякий час вдалося зупинити перекидання військової техніки.

Також ми повідомляли, що партизани "АТЕШ" дісталися Московської області та розклеїли на стовпах міста Митищі десятки постерів. Партизани проілюстрували на них антиросійські лозунги та закликали жителів міста вступати до лав "АТЕШ".

Додамо, що "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області РФ. Нею росіяни перевозили ракети.