Стая FPV-дронов разгромила личный состав и технику оккупантов

Операторы дронов уничтожили оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на нашей земле. Львовские операторы FPV-дронов поразили личный состав россиян, грузовую технику и гаубицу.

Соответствующее видео обнародовала Львовская областная военная администрация в Telegram в четверг, 22 февраля.

Операторы FPV дронов уничтожили технику россиян

"Операторы FPV дронов 103-й бригады территориальной обороны продолжают уничтожать врага", — говорится в сообщении.

Так, бойцам удалось поразить: личный состав, грузовую технику и гаубицу РФ Д-30.

Скриншот сообщения ОВА

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.

Недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих побратимов умирать.