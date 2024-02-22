Стая FPV-дронов разгромила личный состав и технику оккупантов
Украинские защитники продолжают уничтожать врага на нашей земле. Львовские операторы FPV-дронов поразили личный состав россиян, грузовую технику и гаубицу.
Соответствующее видео обнародовала Львовская областная военная администрация в Telegram в четверг, 22 февраля.
Операторы FPV дронов уничтожили технику россиян
"Операторы FPV дронов 103-й бригады территориальной обороны продолжают уничтожать врага", — говорится в сообщении.
Так, бойцам удалось поразить: личный состав, грузовую технику и гаубицу РФ Д-30.
Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.
Недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих побратимов умирать.
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