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Зеленський відповів, на якому рівні виробництво зброї в Україні

24 лютого 2024 12:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський відповів, на якому рівні виробництво зброї в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна планує у 2024 році вийти на високий рівень виробництва власного озброєння. Збройним силам України вже вдається атакувати військові об'єкти ворога вглиб території Росії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Гостомелі.

Збільшення виробництва зброї

"Україна збільшує простір своєї безпеки та арсенал власних можливостей. Зокрема, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс та виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дозволяє нам повертати цю путінську війну додому, в Росію", — сказав він.

Президент наголосив, що Україна долає усі виклики в нашій єдності та забезпечує здатність світу нарощувати тиск на російську державу, на їх систему і на їх економіку. 

Нагадаємо, в другу річницю повномасштабного вторгнення РФ канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими західними колегами звернувся до нашого народу. Вони офіційно висловили підтримку нашій державі. 

Раніше Зеленський заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли світ усвідомить, яку серйозну загрозу для його існування несе російський диктатор Володимир Путін.

Володимир Зеленський
війна в Україні
виробництво
2 роки війни

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