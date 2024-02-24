Зеленский ответил, на каком уровне производство оружия в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Украина планирует в 2024 году выйти на высокий уровень производства собственного вооружения. Вооруженным силам Украины уже удается атаковать военные объекты врага в глубь территории России.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Гостомеле.

Увеличение производства оружия

"Украина увеличивает пространство своей безопасности и арсенал собственных возможностей. В частности, мы смогли обновить наш украинский оборонно-промышленный комплекс и выходим на уровень производства собственного оружия, который позволяет нам возвращать эту путинскую войну домой, в Россию", — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина одолевает все вызовы в нашем единстве и обеспечивает способность мира наращивать давление на российское государство, на их систему и на их экономику.

Напомним, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными коллегами обратился к нашему народу. Они официально выразили поддержку нашему государству.

Ранее Зеленский заявил, что война закончится только тогда, когда мир осознает, какую серьезную угрозу его существованию несет российский диктатор Владимир Путин.