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Зеленский ответил, на каком уровне производство оружия в Украине

24 февраля 2024 12:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский ответил, на каком уровне производство оружия в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина планирует в 2024 году выйти на высокий уровень производства собственного вооружения. Вооруженным силам Украины уже удается атаковать военные объекты врага в глубь территории России.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Гостомеле.

Увеличение производства оружия

"Украина увеличивает пространство своей безопасности и арсенал собственных возможностей. В частности, мы смогли обновить наш украинский оборонно-промышленный комплекс и выходим на уровень производства собственного оружия, который позволяет нам возвращать эту путинскую войну домой, в Россию", — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина одолевает все вызовы в нашем единстве и обеспечивает способность мира наращивать давление на российское государство, на их систему и на их экономику.

Напомним, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными коллегами обратился к нашему народу. Они официально выразили поддержку нашему государству.

Ранее Зеленский заявил, что война закончится только тогда, когда мир осознает, какую серьезную угрозу его существованию несет российский диктатор Владимир Путин.

Владимир Зеленский
война в Украине
производство
2 года войны

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