Два роки війни — світові лідери звернулись до українського народу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: скриншот з відео

У другу річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими західними колегами звернувся до нашого народу. Вони офіційно висловили підтримку нашій державі.

Відповідне відеозвернення західних партнерів України опубліковано у соцмережах.

Звернення західних лідерів до українського народу

Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими західними лідерами звернувся до нашого народу. Вони офіційно висловили підтримку у день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України і пообіцяли пліч-о-пліч протистояти ворогу.

"Дорогі українці, вже два роки ваша держава героїчно і незламно стоїть проти брутальної агресії Росії. Наші думки і серця з вами. Україна вистоїть, тому що вона сильна і мужня і тому що в неї є друзі в Європі і усьому світі. Ми пишаємось тим, що належимо до цих друзів сьогодні і в нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні!" — сказав Шольц.

Водночас прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що його країна буде з Україною так довго, як це буде необхідно.

А прем'єр Іспанії Педро Санчес віддав шану сміливості та рішучості нашому народу, який вже два роки завзято продовжує захищати суверенітет та свободу своєї країни.

"Ви мужньо захищаєте свою країну та наші спільні цінності свободи та демократії. Україна — це Європа, а Європа — це Україна. Ми підтримуватимемо вас допоки синьо-жовті прапори України та ЄС не майорітимуть пліч-о-пліч на Брюсселі та на вашій великій землі", — сказав у своєму зверненні президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Лідер Чехії Петр Павел теж звернувся до українців та запевнив наш народ у трьох речах: Чехія захоплюється героїзмом наших людей, підтримуватиме у нелегкій боротьбі та бачить наше майбутнє в ЄС.

Нагадаємо, 24 лютого друга річниця повномасштабної війни в Україні. Новини.LIVE дізналися про символ боротьби народу на центральній площі країни у Києві та поспілкувалися з волонтерами, які ведуть облік загиблих героїв.

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