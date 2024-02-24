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На Херсонщині збили російський Су-34, — соцмережі

24 лютого 2024 03:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
На Херсонщині збили російський Су-34, — соцмережі
Су-34. Фото: соцмережі
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Генічеському районі Херсонської області увечері в п’ятницю, 23 лютого, впав російський літак Су-34, який перед цим випускав ракети по території України.

Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер у п'ятницю, 23 ютого.

Збиття Су-34 РФ — що відомо

Зазначається, що російський Су-34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів. Це нібито сталося "на висоті 2000 м над Генічеським районом".

Згодом у Телеграм-каналі додали: "До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги".

Там також опублікували відео очевидця, як зазначається, з місця падіння Су-34 у Генічеському районі. 

Про запуски ракет і неоднозначну долю літака, який їх запускав, повідомили також Сили оборони півдня:

"2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині. Доля літака з'ясовується", — зазначили в Силах оборони півдня.

Нагадаємо, Повітряні сили України 14 січня знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Також в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, чим був важливий для росіян цей літак, скільки він коштував і яка кількість А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни-агресора.

Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем. Від того часу ворог не припиняє розвідувальну діяльність за допомогою дронів та тактичної авіації.

Додамо, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків

літак
росіяни
Херсонська область
війна в Україні

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