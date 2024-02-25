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Зеленський розповів, коли РФ готує контрнаступ

25 лютого 2024 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, коли РФ готує контрнаступ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найближчими місяцями країні буде складно. За його словами, російські окупанти готуватимуть контрнаступальні дії у кінці травня або літом.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Контрнаступ російських окупантів

"Нам буде складно найближчими місяцями. РФ готуватиме контрнаступальні дії у кінці травня-літом", — заявив Зеленський.

За його словами, переломним моментом стануть вибори президента США.

Нагадаємо, Зеленський розповів, хто відповідатиме за лінії оборони на фронті. За його словами, йдеться про головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

Український лідер розповів про контрнаступ Збройних сил України восени 2023 року. За його словами, плани країни були на столі Кремля ще до його початку.

Зеленський також розповів, що наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку. 

Володимир Зеленський
війна
росіяни
Україна
окупанти
президент

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