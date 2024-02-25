Втома від війни — Зеленський відповів від чого це залежить

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський розповів про втому від війни. Він заявив, що це залежить не тільки від нас, але й від суспільств тих чи інших країн.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Втома від війни

"На жаль, маю констатувати, що це залежить від виборчих процесів. Якщо соціум підтримує твою допомогу Україні, то ти будеш допомагати, якщо ні, то або ти не будеш допомагати, або будеш зменшувати, або будеш втрачати підтримку суспільства. Тут найсміливіші борються навіть з суспільною думкою, щоб допомагати Україні", — заявив Зеленський.

За його словами, наразі мало тих лідерів, які втрачали посаду керівника держави заради підтримки України, бо йшов проти суспільної думки. Зеленський зазначив, що багато лідерів змінювали суспільну думку.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що від цього року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів.

Також український лідер відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Український лідер також назвав кількість загиблих українських військових у війні проти російських окупантів. За його словами, це 31 тисяча осіб.