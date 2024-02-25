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Хто відповідатиме за лінії оборони на фронті — Зеленський відповів

25 лютого 2024 18:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Хто відповідатиме за лінії оборони на фронті — Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, хто відповідатиме за лінії оборони на фронті. За його словами, йдеться про головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Лінії оборони на фронті

"За лінії оборони на фронті відповідатимуть Головнокомандувач та міністр оборони. Зараз проводять аудит", — зазначив Зеленський.

За його словами, є досить успішний приклад на Куп'янському напрямку. Наразі з нього береться приклад.

Нагадаємо, Зеленський розповів про втому від війни. Він заявив, що це залежить не тільки від нас, але й від суспільств тих чи інших країн.

Український лідер заявив, що від цього року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів. 

Також він відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський
війна
Міноборони
ЗСУ
Україна
президент
Олександр Сирський
Умєров

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