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Контрнаступ 2023 року — Зеленський заявив, що усі плани України знали в Кремлі

25 лютого 2024 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Контрнаступ 2023 року — Зеленський заявив, що усі плани України знали в Кремлі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український лідер Володимир Зеленський розповів про контрнаступ Збройних сил України восени 2023 року. За його словами, плани країни були на столі Кремля ще до його початку.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Контрнаступ 2023 року

"Наші плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того як почався контрнаступ", — зазначив Зеленський.

Він заявив, чим менше людей знає плани ЗСУ, тим швидше буде перемога.

Глава держави також висловився про можливий новий контрнаступ.

"Є план, чіткий, деталі не можу сказати, не маю на це право, цей план повʼязаний зі зміною керівництва, планів буде готуватись кілька через витік інформації", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський розповів про втому від війни. Він заявив, що це залежить не тільки від нас, але й від суспільств тих чи інших країн.

Український лідер заявив, що від цього року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів. 

Також він відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
росіяни
Україна
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Кремль
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