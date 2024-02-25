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Зеленский рассказал, когда РФ готовит контрнаступление

25 февраля 2024 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал, когда РФ готовит контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие месяцы стране будет сложно. По его словам, российские оккупанты планируют готовить контрнаступательные действия в конце мая или летом.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Контрнаступление российских оккупантов

"Нам будет сложно в ближайшие месяцы. РФ будет готовить контрнаступательные действия в конце мая-летом", — заявил Зеленский.

По его словам, переломным моментом станут выборы президента США.

Напомним, Зеленский рассказал, кто будет отвечать за линии обороны на фронте. По его словам, речь идет о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Александре Сырском и министре обороны Рустеме Умерове.

Украинский лидер рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины осенью 2023 года. По его словам, планы страны были на столе Кремля еще до начала.

Зеленский также рассказал, что сейчас Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, что страна-агрессор признает свое поражение.

Владимир Зеленский
война
россияне
Украина
оккупанты
президент

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