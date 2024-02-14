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Зеленський провів зустріч з урядом та військовими — що обговорювали

14 лютого 2024 18:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський провів зустріч з урядом та військовими — що обговорювали
Зеленський на нараді з Кабміном і військовими. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 лютого, провів нараду з міністрами уряду, військовими, також представниками оборонно-промислового комплексу. Учасники зустрічі обговорили можливості надання українським воїнам більш нової та сучасної зброї, щоб протидіяти розвідувальним дронам росіян.

Про це повідомила пресслужба президента.

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Глава держави наголосив, що російські дрони "Орлан" або ZALA на лінії фронту є очима для артилерії та ударних БпЛА загарбників. 

"В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів враження", — розповів президент.

Зеленський дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість.

"Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія — виробничі можливості по всіх регіонах", — пояснив свою думку Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози.

"Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, — життя наших воїнів", — резюмував глава держави. 

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський ввів посаду Уповноваженого з безпекових гарантій. На це місце він призначив Євгена Мойсюка, який раніше був заступником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ситуація на фронті в Авдіївці, Купʼянську та Лимані лишається вкрай складною. Він наголосив, що всі очільники української оборони перебувають на місцях і контролюють ситуацію.

Володимир Зеленський
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військові
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