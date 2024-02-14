Зеленський показав ексклюзивні кадри бійців аеромобільної бригади на фронті
Президент України Володимир Зеленський поділився світлинами військових 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Лиман" та оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця". Глава держави назвав дії воїнів на фронті результативними та подякував їм за відвагу.
Про це президент повідомив у Telegram, в середу, 14 лютого.
Українські захисники успішно боронять державу на фронті
Зеленський відзначив наступальні дії військових. За його словами, бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади від початку повномасштабної війни хоробро та результативно боронять Україну.
"Кожен день нашої боротьби — це витримка й сила наших воїнів, які щоденно, стримуючи атаки ворога, виборюють життя України", — йдеться в повідомленні.
Лідер України висловив вдячність захисникам та захисницям та подякував їм за міцність.
Нагадаємо, Зеленський створив посаду Уповноваженого з безпекових гарантій. Її очолить ексзаступник колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Євген Мойсюк.
Також президент опублікував зворушливі знімки самовідданої роботи українських бойових медиків, які щодня допомагають українським воїнам. Зеленський подякував лікарям за саможертовну роботу заради України.
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