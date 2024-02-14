Зеленський показав ексклюзивні кадри бійців аеромобільної бригади на фронті

Бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський поділився світлинами військових 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Лиман" та оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця". Глава держави назвав дії воїнів на фронті результативними та подякував їм за відвагу.

Про це президент повідомив у Telegram, в середу, 14 лютого.

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Зеленський відзначив наступальні дії військових. За його словами, бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади від початку повномасштабної війни хоробро та результативно боронять Україну.

"Кожен день нашої боротьби — це витримка й сила наших воїнів, які щоденно, стримуючи атаки ворога, виборюють життя України", — йдеться в повідомленні.

Лідер України висловив вдячність захисникам та захисницям та подякував їм за міцність.

Шеврон 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Один з військових 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Один з військових 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Солдати 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Один з військових 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський створив посаду Уповноваженого з безпекових гарантій. Її очолить ексзаступник колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Євген Мойсюк.

Також президент опублікував зворушливі знімки самовідданої роботи українських бойових медиків, які щодня допомагають українським воїнам. Зеленський подякував лікарям за саможертовну роботу заради України.