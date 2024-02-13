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Подяка сенаторам США та ситуація на фронті — вечірнє звернення Зеленського

13 лютого 2024 20:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Подяка сенаторам США та ситуація на фронті — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ситуація на фронті в Авдіївці, Купʼянську та Лимані лишається вкрай складною. Він наголосив, що всі очільники української оборони перебувають на місцях і контролюють ситуацію.

Про це Зеленський розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні у вівторок, 13 лютого.

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Вечірнє звернення Зеленського

"Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту", — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що військові вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Також він зазначив, що буде посилення дронами, РЕБ.

"Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь", — пообіцяв президент.

Зеленський також подякував американським сенаторам за позитивний результат голосування за надання допомоги Україні.

"Відбулося стратегічно важливе голосування у Сполучених Штатах, голосування Сенату за пакет подальшої підтримки нашої держави, наших воїнів і наших зусиль. Я вдячний кожному сенатору за морально сильний вибір", — заявив глава держави.

Він також наголосив, що успішне голосування в Сенаті США є важливим не лише для України, але і для всього демократичного світу, який бореться з тиранією РФ.

"Слава всім, хто бʼється заради України, хто працює заради того, щоб наша незалежність збереглась, і всім, хто допомагає, — дякую", — резюмував президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський опублікував зворушливі світлини самовідданої роботи українських бойових медиків задля порятунку життя бійців ЗСУ, подякувавши їм за саможертовну роботу заради України. 

Нагадуємо, що Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом Сполучених Штатів Америки законопроєкту про виділення допомоги України. Він подякував за це рішення. Йдеться про 61 мільйона доларів.

Володимир Зеленський
США
війна
ЗСУ
Україна
голосування
Олександр Сирський
Сенат

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