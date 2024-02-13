Зеленський призначив заступника Залужного на важливу посаду

Євген Мойсюк. Фото: zhitomir.info

Президент України Володимир Зеленський ввів посаду Уповноваженого з безпекових гарантій. На це місце він призначив Євгена Мойсюка, який раніше був заступником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відповідний указ опублікували на сайті Президента.

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Уповноважений з безпекових гарантій

"Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України", — йдеться в указі.

Згідно з ним, у структурі Офісу президента з'явилася посада спеціального Уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Що відомо про Мойсюка

Раніше Мойсюк обіймав пост заступника колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та пішов з посади у зв’язку з перезавантаженням військового керівництва, яке ініціював Володимир Зеленський.

З 2019 по 2021 рік Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а до того — заступником командувача ДШВ.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце генерала Олександра Сирського.

Також ми писали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що нічого надзвичайного у відставці Залужного немає. Він вважає, що зараз варто сконцентруватися на інших речах.

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