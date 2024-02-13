Зеленський призначив заступника Залужного на важливу посаду
Президент України Володимир Зеленський ввів посаду Уповноваженого з безпекових гарантій. На це місце він призначив Євгена Мойсюка, який раніше був заступником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Відповідний указ опублікували на сайті Президента.
Уповноважений з безпекових гарантій
"Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України", — йдеться в указі.
Згідно з ним, у структурі Офісу президента з'явилася посада спеціального Уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.
Що відомо про Мойсюка
Раніше Мойсюк обіймав пост заступника колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та пішов з посади у зв’язку з перезавантаженням військового керівництва, яке ініціював Володимир Зеленський.
З 2019 по 2021 рік Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а до того — заступником командувача ДШВ.
Нагадаємо, Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце генерала Олександра Сирського.
Також ми писали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що нічого надзвичайного у відставці Залужного немає. Він вважає, що зараз варто сконцентруватися на інших речах.
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