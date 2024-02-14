Зеленский провел встречу с правительством и военными — что обсуждали

Зеленский на совещании с Кабмином и военными. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 февраля, провел совещание с министрами правительства, военными, а также представителями оборонно-промышленного комплекса. Участники встречи обсудили возможности предоставления украинским воинам более нового и современного оружия, чтобы противодействовать разведывательным дронам россиян.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

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Глава государства подчеркнул, что российские дроны "Орлан" или ZALA на линии фронта глазами для артиллерии и ударных БпЛА захватчиков.

"В Украине есть решение, как их ослепить. Надо внедрять системный подход от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения", — рассказал президент.

Зеленский дал поручение создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность.

"Чтобы производители точно знали нужды фронта, а армия — производственные возможности по всем регионам", — объяснил свое мнение Зеленский.

Президент отметил, что сегодня фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы.

"Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя, — жизнь наших воинов", — резюмировал глава государства.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел должность Уполномоченного по гарантиям безопасности. На это место он назначил Евгения Мойсюка, ранее бывшего заместителем бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на фронте в Авдеевке, Купянске и Лимане остается очень сложной. Он подчеркнул, что все главы украинской обороны находятся на местах и контролируют ситуацию.