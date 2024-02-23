Зеленський прокоментував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години

Президент України Володимир Зеленський на фронті. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що експрезидент США Дональд Трамп не зможе закінчити війну в Україні за 24 години, як всім обіцяє. Для того, аби упевнитись в цьому, глава держави запрошує Трампа відвідати передові позиції на фронті.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Fox News.

Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні за добу

Зеленський сказав, що досі не може зрозуміти, як Трампу вдасться закінчити війну в Україні за 24 годин, так, як він усім це обіцяє. Натомість глава держави запропонував експрезиденту США приїхати на передову та подивитись, якою війна є насправді.

"Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він передумає, і всі зрозуміють, що в цій війні немає двох сторін: є тільки один ворог, і це позиція Путіна", — наголосив він.

Він також додав, що російський диктатор Володимир Путін перейшов усі червоні лінії і "є серйозною проблемою для всього сучасного світу".

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що війна в Україні закінчиться лише тоді, коли світ зрозуміє, яку серйозну загрозу для його існування несе Путін.

Крім того, він наголосив, що, за попередньою статистикою, втрати ЗСУ в п'ять разів менші за втрати російської армії на полі бою.