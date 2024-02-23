Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Зеленський прокоментував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години arrow

Зеленський прокоментував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години

23 лютого 2024 10:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський прокоментував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години
Президент України Володимир Зеленський на фронті. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що експрезидент США Дональд Трамп не зможе закінчити війну в Україні за 24 години, як всім обіцяє. Для того, аби упевнитись в цьому, глава держави запрошує Трампа відвідати передові позиції на фронті.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Fox News

Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні за добу

Зеленський сказав, що досі не може зрозуміти, як Трампу вдасться закінчити війну в Україні за 24 годин, так, як він усім це обіцяє. Натомість глава держави запропонував експрезиденту США приїхати на передову та подивитись, якою війна є насправді. 

"Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він передумає, і всі зрозуміють, що в цій війні немає двох сторін: є тільки один ворог, і це позиція Путіна", —  наголосив він. 

Він також додав, що російський диктатор Володимир Путін перейшов усі червоні лінії і "є серйозною проблемою для всього сучасного світу". 

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що війна в Україні закінчиться лише тоді, коли світ зрозуміє, яку серйозну загрозу для його існування несе Путін. 

Крім того, він наголосив, що, за попередньою статистикою, втрати ЗСУ в п'ять разів менші за втрати російської армії на полі бою.  

Володимир Зеленський
вибори
Дональд Трамп
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі