Зеленський розповів, в скільки разів втрати РФ у війні перевищують українські

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати ЗСУ в п'ять разів менші за втрати російської армії. За його словами, така статистика є приблизною.

Про це він сказав в інтерв'ю для FOX News.

"Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, відношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика", — пояснив Президент.

Про що ще сказав Зеленський під час інтерв'ю

Також він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін вже перетнув всі червоні лінії. За словами Зеленського, президент Росії захоче спробувати знищити НАТО, тому для всіх він є загрозою.

Крім того, глава держави наголосив, що Україні потрібна допомога від західних країн, аби наростити виробництво зброї, підтримувати оборону та економіку.

Водночас Президент зауважив, що Києву потрібна потужна зброя, а саме ракети великої дальності, артилерія та ППО.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що армія РФ не цінує життя своїх солдатів, тому їхні втрати перевищують в 7-8 разів українські.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю для американського телеканалу розповів, чому вирішив звільнити з посади головкома Валерія Залужного.