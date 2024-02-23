Зеленський показав відео навчань українських пілотів на F-16

Українські пілоти. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський показав, як українські пілоти та персонал проходять навчання на сучасних винищувачах F-16 у Данії. Орієнтовно влітку ці літаки з'являться в українському небі та посилять захист міст.

Відповідне відео глава держави опублікував у соцмережах в п'ятницю, 23 лютого.

Як проходить навчання українських пілотів

Попри погані погодні умови та обмеження в часі, українські пілоти та техніки проходять інтенсивний курс з навчання на F-16 на базі Скрюдструп в Данії.

"Наш досвід бойових дій дійсно важко переоцінити, але все ж таки це дуже стисла програма. На мою думку, найбільшим стимулом для нас тут є не наш досвід, а мотивація повернутися і продовжити воювати. F-16 — це суперкласний літак з точки зору пілота. Не хотілося б наговорювати на наші МіГи, але F-16, безумовно, більш маневрені", — зазначив один з українських пілотів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, закінчать його до літа 2024 року.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі невідомо, коли саме Україна отримає винищувачі. Він наголосив, що необхідно врахувати підготовку пілотів до польотів на них.