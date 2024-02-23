Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Зеленський показав відео навчань українських пілотів на F-16 arrow

Зеленський показав відео навчань українських пілотів на F-16

23 лютого 2024 09:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський показав відео навчань українських пілотів на F-16
Українські пілоти. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський показав, як українські пілоти та персонал проходять навчання на сучасних винищувачах F-16 у Данії. Орієнтовно влітку ці літаки з'являться в українському небі та посилять захист міст.

Відповідне відео глава держави опублікував у соцмережах в п'ятницю, 23 лютого.

Як проходить навчання українських пілотів 

Попри погані погодні умови та обмеження в часі, українські пілоти та техніки проходять інтенсивний курс з навчання на F-16 на базі Скрюдструп в Данії.

"Наш досвід бойових дій дійсно важко переоцінити, але все ж таки це дуже стисла програма. На мою думку, найбільшим стимулом для нас тут є не наш досвід, а мотивація повернутися і продовжити воювати. F-16 — це суперкласний літак з точки зору пілота. Не хотілося б наговорювати на наші МіГи, але F-16, безумовно, більш маневрені", — зазначив один з українських пілотів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, закінчать його до літа 2024 року

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі невідомо, коли саме Україна отримає винищувачі. Він наголосив, що необхідно врахувати підготовку пілотів до польотів на них. 

Володимир Зеленський
літаки
винищувач
війна в Україні
Росія
F-16

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі