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Зеленский прокомментировал обещания Трампа завершить войну в Украине через 24 часа

23 февраля 2024 10:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский прокомментировал обещания Трампа завершить войну в Украине через 24 часа
Президент Украины Владимир Зеленский на фронте Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не сможет закончить войну в Украине за 24 часа, как всем обещает. Для того чтобы убедиться в этом, глава государства приглашает Трампа посетить передовые позиции на фронте.

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News.

Сможет ли Трамп закончить войну в Украине через сутки

Зеленский сказал, что до сих пор не может понять, как Трампу удастся закончить войну в Украине через 24 часа, так как он всем это обещает. Глава государства предложил экс-президенту США приехать на передовую и посмотреть, какова война на самом деле.

"Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он передумает, и все поймут, что в этой войне нет двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина", — подчеркнул он.

Он также добавил, что российский диктатор Владимир Путин перешел все красные линии и является серьезной проблемой для всего современного мира.

Напомним, в этом же интервью Зеленский рассказал, что война в Украине закончится только тогда, когда мир поймет, какую серьезную угрозу для его существования несет Путин. 

Кроме того, он подчеркнул, что, по предварительной статистике, потери ВСУ в пять раз меньше потерь российской армии на поле боя.

Владимир Зеленский
выборы
Дональд Трамп
война в Украине

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