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Зеленський дав інтерв'ю для Fox News під пробитою снарядом стелею

23 лютого 2024 14:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський дав інтерв'ю для Fox News під пробитою снарядом стелею
Володимир Зеленський дає інтерв'ю. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Запис відбувався на Куп'янському напрямку, а український лідер сидів під пробитою стелею.

Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров в Instagram у п'ятницю, 23 лютого.

Інтерв'ю Зеленського Fox News

Американський журналіст записав інтерв'ю з українським президентом за кілька кілометрів від лінії фронту. На відео видно, що Зеленський сидить у приміщенні під стелею, пробитою снарядом.

Також на кадрах видно, як на запис завітали місцеві котики.

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Скриншот сториз Нікіфорова

Нагадаємо, в інтерв'ю Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення його намагалися вбити щонайменше п'ять разів. 

За словами українського лідера, втрати ЗСУ у війні в п'ять разів менші за втрати російської армії.

Також він прокоментував обіцянки експрезидента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години. 

Водночас під час розмови з американським журналістом Зеленський пояснив, чому Конгрес має ухвалити законопроєкт про допомогу для України. 

Володимир Зеленський
журналісти
інтерв'ю
війна в Україні

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