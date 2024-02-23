Зеленський дав інтерв'ю для Fox News під пробитою снарядом стелею
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Запис відбувався на Куп'янському напрямку, а український лідер сидів під пробитою стелею.
Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров в Instagram у п'ятницю, 23 лютого.
Інтерв'ю Зеленського Fox News
Американський журналіст записав інтерв'ю з українським президентом за кілька кілометрів від лінії фронту. На відео видно, що Зеленський сидить у приміщенні під стелею, пробитою снарядом.
Також на кадрах видно, як на запис завітали місцеві котики.
Нагадаємо, в інтерв'ю Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення його намагалися вбити щонайменше п'ять разів.
За словами українського лідера, втрати ЗСУ у війні в п'ять разів менші за втрати російської армії.
Також він прокоментував обіцянки експрезидента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години.
Водночас під час розмови з американським журналістом Зеленський пояснив, чому Конгрес має ухвалити законопроєкт про допомогу для України.
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