Зеленський відповів, чому США мають допомогти Україні перемогти Росію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Конгрес Сполучених Штатів Америки має ухвалити законопроєкт про допомогу для нашої держави. За його словами, якщо Україна програє у війні з РФ, то ціна для Заходу буде вищою за ту, про яку зараз просить Київ.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, яке було опубліковано в п'ятницю, 23 лютого.

Відомо, що розмова між Зеленським та американським журналістом відбулася за 2,5 кілометри від ворожих позицій, що на Харківщині. Представники телеканалу повідомили, що вибухи майже не припинялися під час інтерв'ю та підготовки до нього.

Заклик Зеленського до Конгресу США

Глава держави зауважив, що для нього є дуже важливим те, що розмова відбулася саме поблизу лінії фронту. За його словами, американські посадовці мають "побачити іншу війну", не в Києві, а на полі бою.

"Моє послання таке: якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, то ціна, яку ми просимо зараз, менша, ніж вона буде в майбутньому… Вони платитимуть набагато більше, набагато більше. Ми просто хочемо жити, щоб вижити. У нас немає альтернативи", — звернувся президент до Конгресу.

Також Зеленський закликав Джо Байдена та Дональда Трампа відвідати Україну та побачити на власні очі, що таке справжня війна.

"Я радий бачити всіх кандидатів (у президенти США. — Ред.) та всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні", — запевнив глава держави.

Реакція Зеленського на заяву Трампа про закінчення війни за добу

Крім того, Президент відреагував на цитату Трампа про те, що він може закінчити війну в Україні за 24 години. За його словами, Трамп "не може вирішити цю проблему, цю трагедію зі мною".

"Нехай він все пояснить, пояснить, які в нього думки, можливо, у нього є якісь ідеї. Я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Усі ми зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: є лише один ворог, і це позиція Путіна", — запевнив політик.

Зеленський наголосив, що конгресмени США — це люди, які мають родини та дітей, тому вони повинні зрозуміти, що українці теж хочуть врятувати свої сім'ї, дітей та будинки.

"Конгресмени, просто люди зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми. І я думаю, вони розуміють, що ми просто намагаємося врятувати наші будинки з дітьми. Якщо ви кажете, що ми боремося за спільні цінності, то давайте будемо єдині", — закликав президент.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Зеленський заявив, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли світ зрозуміє, яку серйозну загрозу несе президент Росії Володимир Путін. За його словами, диктатор РФ не зупиниться лише на Україні, а й планує захопити Європу та воювати з НАТО.

Також глава держави розповів американському журналісту, в скільки разів втрати РФ перевищують українські.