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Зеленский дал интервью для Fox News под пробитым снарядом потолком

23 февраля 2024 14:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский дал интервью для Fox News под пробитым снарядом потолком
Владимир Зеленский дает интервью. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News. Запись проходила на Купянском направлении, а украинский лидер сидел под пробитым потолком.

Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Instagram в пятницу, 23 февраля.

Интервью Зеленского Fox News

Американский журналист записал интервью с украинским президентом в нескольких километрах от линии фронта. На видео видно, что Зеленский сидит в помещении под потолком, пробитым снарядом.

Также на кадрах видно, как на запись пришли местные коты.

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Скриншот сториз Никифорова

Напомним, в интервью Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения его пытались убить не менее пяти раз.

По словам украинского лидера, потери ВСУ в войне в пять раз меньше потерь российской армии.

Также он прокомментировал обещания экс-президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине через 24 часа.

В то же время во время разговора с американским журналистом Зеленский объяснил, почему Конгресс должен принять законопроект о помощи для Украины.

Владимир Зеленский
журналисты
интервью
война в Украине

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