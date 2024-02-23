Зеленский дал интервью для Fox News под пробитым снарядом потолком

Владимир Зеленский дает интервью. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News. Запись проходила на Купянском направлении, а украинский лидер сидел под пробитым потолком.

Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Instagram в пятницу, 23 февраля.

Интервью Зеленского Fox News

Американский журналист записал интервью с украинским президентом в нескольких километрах от линии фронта. На видео видно, что Зеленский сидит в помещении под потолком, пробитым снарядом.

Также на кадрах видно, как на запись пришли местные коты.

Скриншот сториз Никифорова

Напомним, в интервью Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения его пытались убить не менее пяти раз.

По словам украинского лидера, потери ВСУ в войне в пять раз меньше потерь российской армии.

Также он прокомментировал обещания экс-президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине через 24 часа.

В то же время во время разговора с американским журналистом Зеленский объяснил, почему Конгресс должен принять законопроект о помощи для Украины.