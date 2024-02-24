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Залужний звернувся до українців у другу річницю початку повномасштабної війни

24 лютого 2024 17:05
оновлено: 17:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Залужний звернувся до українців у другу річницю початку повномасштабної війни
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні сьогодні, 24 лютого, друга річниця початку повномасштабного вторгнення Росії. В цей день колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців.

Своє звернення Залужний написав у Facebook.

Звернення Залужного до 24 лютого

"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив.
24 лютого 2022 року,  сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних сил України", — зазначив Залужний.

Він наголосив, що завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти та зберегти себе й нашу Державу.

Ексголовком подякував всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить Україну, та тим, хто допомагає українській армії.

"Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю — ми переможемо! Слава Україні!" — додав він.

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Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, ці два роки "перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової".

Крім того, до громадян звернувся міністр оборони України Рустем Умєров. Він наголосив, що ворог збирався нас знищити за "три дні", але ми стоїмо вже два роки.

українці
Валерій Залужний
звернення
війна в Україні
Сергій Шаптала
2 роки війни

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