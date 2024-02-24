Залужний звернувся до українців у другу річницю початку повномасштабної війни

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот з відео

В Україні сьогодні, 24 лютого, друга річниця початку повномасштабного вторгнення Росії. В цей день колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців.

Своє звернення Залужний написав у Facebook.

Звернення Залужного до 24 лютого

"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив.

24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних сил України", — зазначив Залужний.

Він наголосив, що завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти та зберегти себе й нашу Державу.

Ексголовком подякував всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить Україну, та тим, хто допомагає українській армії.

"Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю — ми переможемо! Слава Україні!" — додав він.

Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, ці два роки "перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової".

Крім того, до громадян звернувся міністр оборони України Рустем Умєров. Він наголосив, що ворог збирався нас знищити за "три дні", але ми стоїмо вже два роки.