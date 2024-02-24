Залужний звернувся до українців у другу річницю початку повномасштабної війни
В Україні сьогодні, 24 лютого, друга річниця початку повномасштабного вторгнення Росії. В цей день колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців.
Своє звернення Залужний написав у Facebook.
Звернення Залужного до 24 лютого
"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив.
24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних сил України", — зазначив Залужний.
Він наголосив, що завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти та зберегти себе й нашу Державу.
Ексголовком подякував всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить Україну, та тим, хто допомагає українській армії.
"Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю — ми переможемо! Слава Україні!" — додав він.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, ці два роки "перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової".
Крім того, до громадян звернувся міністр оборони України Рустем Умєров. Він наголосив, що ворог збирався нас знищити за "три дні", але ми стоїмо вже два роки.
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