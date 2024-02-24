Залужный обратился к украинцам во вторую годовщину начала полномасштабной войны
В Украине сегодня, 24 февраля, вторая годовщина начала полномасштабного вторжения в Россию. В этот день бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам.
Свое обращение Залужный написал в Facebook.
Обращение Залужного к 24 февраля
"Продолжается наше бескомпромиссное и мужественное сопротивление. 24 февраля 2022 года сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники, и двинулись добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины", — отметил Залужный.
Он подчеркнул, что благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять и сохранить себя и наше Государство.
Экс-главком поблагодарил всех, кто в эти минуты на поле боя защищает Украину и тех, кто помогает украинской армии.
"Кто помнит, верит, молится и делает все возможное для Победы. Вечная память и уважение воинам, кто отдал жизнь за свободу Родины. Я верю и точно знаю — мы победим! Слава Украине!", — добавил он.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, эти два года "превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой".
Кроме того, к гражданам обратился Министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что враг собирался нас уничтожить за "три дня", но мы стоим уже два года.
Читайте Новини.LIVE!