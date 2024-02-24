Умєров звернувся до українців у другу річницю великої війни

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що ворог збирався нас знищити за "три дні", але ми стоїмо вже два роки.

Відповідне звернення міністр оборони опублікував у своєму Telegram.

Звернення Рустема Умєрова

"Два роки тому гібридна агресія Росії, яка тривала вже вісім років, стала повномасштабною війною проти нашого народу і держави. Ворог збирався нас знищити за три дні. Але єдність війська і народу дали гідну відсіч. Якої не очікував агресор. Якої не очікував ніхто в світі", — сказав Умєров.

Він нагадав, що в ті лютневі дні командири разом зі своїми підрозділами приймали бій з переважаючими силами противника в лісах Чернігівщини і Київщини, в степах Приазовʼя та Причорноморʼя, на підступах до Харкова і Миколаєва, під териконами Донеччини та Луганщини.

"В ті лютневі дні сотні тисяч чоловіків стояли в чергах до ТКЦ, щоб захистити своїх рідних і близьких, приєднавшись до лав Сил безпеки і оборони. В ті лютневі дні ми вистояли, бо діяли як єдиний організм. Ми показали самі собі, ми показали ворогу, ми показали світу, що рядки національного гімну "в ріднім краю панувати не дамо нікому" — це частина національної самосвідомості українського народу. В ті лютневі дні Сили безпеки і оборони зробили перші кроки на шляху до Перемоги. І ми продовжуємо цей шлях зараз", — йдеться у зверненні міністра.

За його словами, в перші дні війни українці показали неймовірну хоробрість, витривалість та єдність, яка надихнула увесь світ і переконала наших партнерів підтримати нас.

"Лише в єдності та співвідповідальності ми зможемо зробити так, що вся територія України буде за спинами наших захисників та захисниць. Це буде день виходу Сил безпеки та оборони на державні кордони України. Це буде день нашої Перемоги! Кожен день ми спільно наближаємося до цієї мети", — підсумував Умєров.

Скриншот звернення Рустема Умєрова до українців

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російським злом вже стільки часу.

Раніше до українців також вернувся Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він відзначив сміливість українців у боротьбі проти окупантів.

Крім того, багато політичних лідерів у цей день приїхали з візитом у Київ, аби висловити слова підтримки особисто. Сьогодні в Україні можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших.