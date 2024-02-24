Зеленський звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російським злом вже стільки часу.

Про це він сказав під час свого звернення.

Звернення Зеленського з Гостомелю

Глава держави записав своє звернення у Гостомелі. За його словами, з цього міста мало розпочатись те саме "взяти Київ і Україну за три дні".

"Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант, два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів і партнерів. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, Александр Де Кроо, прем'єр Бельгії, що головує у Європейській раді", — зауважив він.

З кожним днем все ближче до перемоги

За його словами, Україна стала на 730 днів ближче до перемоги.

"І всі разом ми схиляємо голови. 730 днів болю, але водночас 730 днів надії на найвищу справедливість, яка полягає в тому, що у всіх нас різні історії початку війни, але має бути єдиний фінал цієї війни, і це буде — перемога", — запевнив Зеленський.

Президент зауважив, що будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна якнайшвидше закінчилась, проте українці не дозволять, аби "закінчилась наша країна".

"Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя. Дякую всім вам воїни, нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч з нами і правдою. Слава Україні!" — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він відзначив сміливість українців у боротьбі проти окупантів.

Також ми писали, що сьогодні до Києва прибула президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вирішила відвідати українську столицю з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Також до Києва прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.