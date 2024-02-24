Два роки великої війни — Сирський звернувся до українців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, ці два роки "перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової".

Про це він написав у своєму Telegram в суботу, 24 лютого.

Перші хвилини повномасштабного вторгнення

"Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю — ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом. Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів", — наголосив Сирський.

Генерал-полковник зазначив, що українці між зброєю та евакуацією обрали перший варіант.

Успіхи української армії у війні проти РФ

"Потім була битва за Київ і втеча окупантів з передмістя столиці під ударами наших захисників. Потім звільнення острова Зміїний і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту. Потім були Харківська наступальна операція й звільнення Херсону", — нагадав головнокомандувач ЗСУ.

Він розповів і про спробу наступу України, яка не принесла бажаного результати через об'єктивні обставини, проте українські захисники й далі продовжують протистояти ворогу вздовж всієї лінії фронту.

"За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село, не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою —ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу! Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше — своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо! Ми помстимося!" — запевнив Сирський.

Скриншот допису з Telegram Олександра Сирського

Скриншот допису з Telegram Олександра Сирського

Нагадаємо, в Україні 24 лютого 2024 року виповнюється два роки з початку повномасштабної війни. В цей день гостями студії Новини.LIVE стали політичні та військові діячі.

Також ми писали, що сьогодні президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона наголосила, що Європа буде підтримувати Україну, поки вона не стане "остаточно вільною".