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Защитники отошли на выгодные рубежи вблизи Авдеевки, — Генштаб

17 февраля 2024 07:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Защитники отошли на выгодные рубежи вблизи Авдеевки, — Генштаб
Украинские защитники. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Целью этого решения является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Telegram в субботу, 17 февраля.

Выход военных из Авдеевки

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание оцепления и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что воины достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей и нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

"Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций", — уточнил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что жизнь военнослужащих — самая высокая ценность.

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Скриншот поста Генштаба

В то же время Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский рассказал, что защитники вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение", — отметил он.

Тарнавский добавил, что оцепление украинских войск не было допущено.

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Скриншот поста Тарнавского

Ранее мы писали, что ВСУ отходят от позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Военнослужащие удерживали эту позицию столько, сколько это было возможно.

Впоследствии Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.

ВСУ
Авдеевка
Александр Сырский
Александр Тарнавский

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