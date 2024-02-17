Защитники отошли на выгодные рубежи вблизи Авдеевки, — Генштаб
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Целью этого решения является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Telegram в субботу, 17 февраля.
Выход военных из Авдеевки
"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание оцепления и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", — говорится в сообщении.
Сырский отметил, что воины достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей и нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.
"Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций", — уточнил он.
Главнокомандующий подчеркнул, что жизнь военнослужащих — самая высокая ценность.
В то же время Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский рассказал, что защитники вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение", — отметил он.
Тарнавский добавил, что оцепление украинских войск не было допущено.
Ранее мы писали, что ВСУ отходят от позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Военнослужащие удерживали эту позицию столько, сколько это было возможно.
Впоследствии Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.
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