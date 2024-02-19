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За минулу добу росіяни випустили майже 90 снарядів по Херсонщині, — ОВА

19 лютого 2024 08:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За минулу добу росіяни випустили майже 90 снарядів по Херсонщині, — ОВА
Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти протягом минулої доби здійснили 21 обстріл Херсонської області. Для цього вони застосовували артилерію, міномети та БпЛА.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram в понеділок, 19 лютого.

Обстріли Херсонщини

"За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів та БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Водночас по місту Херсон росіяни спрямували 16 снарядів — влучили у припортову інфраструктуру.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих серед цивільного населення.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, 17 лютого російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок обстрілів загинув один чоловік — рятувальники дістали його тіло з даху будинку. 

Того ж дня внаслідок обстрілу Херсона було відомо про двох поранених. Обом постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Херсон
Херсонська область
окупанти
війна в Україні

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