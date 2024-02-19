За минулу добу росіяни випустили майже 90 снарядів по Херсонщині, — ОВА
Російські окупанти протягом минулої доби здійснили 21 обстріл Херсонської області. Для цього вони застосовували артилерію, міномети та БпЛА.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram в понеділок, 19 лютого.
Обстріли Херсонщини
"За минулу добу противник здійснив 21 обстріл, випустивши 88 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів та БпЛА", — йдеться у повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Водночас по місту Херсон росіяни спрямували 16 снарядів — влучили у припортову інфраструктуру.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих серед цивільного населення.
Нагадаємо, 17 лютого російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок обстрілів загинув один чоловік — рятувальники дістали його тіло з даху будинку.
Того ж дня внаслідок обстрілу Херсона було відомо про двох поранених. Обом постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
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