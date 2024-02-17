У Херсоні лунали вибухи, загинула людина, — ОВА

Наслідки атаки Херсона. Ілюстративне фото: ОВА

Російські окупанти у суботу, 17 лютого, атакували Херсон. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та ще двоє постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Обстріли Херсона 17 лютого

"Російська армія обстріляла Херсон. Постраждали троє містян", — йдеться у повідомленні.

Прокудін розповів, що один чоловік отримав травми, які несумісні з життям — йому було близько 45 років.

Також 49-річна жінка отримала вибухову травму та поранення ноги.

Водночас до херсонської лікарні доставили 36-річного чоловіка у стані середньої тяжкості.

Обом постраждалим надається необхідна медична допомога.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого російські загарбники обстріляли Харківський район. Ворог завдав близько 20 ударів по селу Липці.

Також ми писали, що 16 лютого загарбники вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще двоє — отримали поранення.