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За прошлые сутки россияне выпустили около 90 снарядов по Херсонщине, — ОВА

19 февраля 2024 08:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
За прошлые сутки россияне выпустили около 90 снарядов по Херсонщине, — ОВА
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты за прошедшие сутки осуществили 21 обстрел Херсонской области. Для этого они использовали артиллерию, минометы и БпЛА.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Обстрелы Херсона

"За минувшие сутки противник совершил 21 обстрел, выпустив 88 снарядов, с применением артиллерии, минометов и БпЛА", — говорится в сообщении.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В то же время по городу Херсон россияне направили 16 снарядов — попали в припортовую инфраструктуру.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения.

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Скриншот сообщения Прокудина

Напомним, 17 февраля российские оккупанты атаковали Херсон. В результате обстрелов погиб один человек — спасатели достали его тело с крыши дома.

В тот же день в результате обстрела Херсона было известно о двух раненых. Обоим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Херсон
Херсонская область
оккупанты
война в Украине

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