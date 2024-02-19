За прошлые сутки россияне выпустили около 90 снарядов по Херсонщине, — ОВА
Российские оккупанты за прошедшие сутки осуществили 21 обстрел Херсонской области. Для этого они использовали артиллерию, минометы и БпЛА.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 19 февраля.
Обстрелы Херсона
"За минувшие сутки противник совершил 21 обстрел, выпустив 88 снарядов, с применением артиллерии, минометов и БпЛА", — говорится в сообщении.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
В то же время по городу Херсон россияне направили 16 снарядов — попали в припортовую инфраструктуру.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения.
Напомним, 17 февраля российские оккупанты атаковали Херсон. В результате обстрелов погиб один человек — спасатели достали его тело с крыши дома.
В тот же день в результате обстрела Херсона было известно о двух раненых. Обоим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
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