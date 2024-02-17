Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка у Херсоні, — МВС

Рятувальники дістають тіло чоловіка. Фото: ДСНС України

Російські окупанти у суботу, 17 лютого, атакували Херсон. Раніше повідомлялося про одного загиблого внаслідок обстрілу — рятувальники дістали його тіло з даху будинку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.

Обстріл Херсона 17 лютого

"Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка з даху будинку", — йдеться у повідомленні.

Працівники аварійно-рятувального загону спецпризначення виїхали на місце події та зняли тіло загиблого з покрівлі.

Рятувальники дістали тіло чоловіка. Фото: ДСНС України

В МВС уточнили, що загиблому внаслідок обстрілу чоловіку було 49 років.

Рятувальники дістали тіло чоловіка. Фото: ДСНС України

Зазначається, що ворог від ранку не припиняє атакувати Херсон.

Скриншот допису МВС

Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу Херсона відомо про двох поранених. Обом постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім того, минулої ночі в Херсоні через ворожі атаки сталося декілька пожеж.