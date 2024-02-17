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Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка у Херсоні, — МВС

17 лютого 2024 14:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка у Херсоні, — МВС
Рятувальники дістають тіло чоловіка. Фото: ДСНС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти у суботу, 17 лютого, атакували Херсон. Раніше повідомлялося про одного загиблого внаслідок обстрілу — рятувальники дістали його тіло з даху будинку. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.

Обстріл Херсона 17 лютого

"Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка з даху будинку", — йдеться у повідомленні.

Працівники аварійно-рятувального загону спецпризначення виїхали на місце події та зняли тіло загиблого з покрівлі.

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Рятувальники дістали тіло чоловіка. Фото: ДСНС України

В МВС уточнили, що загиблому внаслідок обстрілу чоловіку було 49 років. 

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Рятувальники дістали тіло чоловіка. Фото: ДСНС України

Зазначається, що ворог від ранку не припиняє атакувати Херсон.

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Скриншот допису МВС

Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу Херсона відомо про двох поранених. Обом постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім того, минулої ночі в Херсоні через ворожі атаки сталося декілька пожеж.

МВС
Херсон
ДСНС
обстріли
ракетний удар

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