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З весілля на війну — "Азов" запрошує на роботу операторів БпЛА

12 лютого 2024 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З весілля на війну — "Азов" запрошує на роботу операторів БпЛА
Оператор БпЛА на передовій. Фото: vctr.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" шукає на роботу в батальйони та інші підрозділи операторів БпЛА. Фахівцю потрібно мати досвід керування безпілотником, також буде перевагою досвід управління дроном під впливом дії РЕБ.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 5 лютого.

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Серед обов'язків кандидата на посаду оператора БпЛА такі:

  • виявлення та знищення противника;
  • коригування артилерійського вогню;
  • повітряна розвідка;
  • дешифрування відеоматеріалів;
  • знищення ворога дронами зі скидами.
Вакансія Оператор БпЛА в полку "Азов" на сайті Work.ua
Вакансія Оператор БпЛА в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Крім того, "Азов" вказав низку вимог до спеціаліста, який повинен мати:

  • теоретичну та практичну базову підготовку з БпЛА (складові частини дрона, топографія, пряма трансляція, антени тощо);
  • досвід керування БпЛА;
  • досвід управління БпЛА під впливом дії РЕБ буде перевагою.

Серед особистих характеристик — фізична й психологічна витривалість та готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Своєю чергою азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або змогу підписати контракт, можливість перевестись з інших підрозділів, високу заробітну плату 25-125 тис. грн, а також доплату за виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день.

Хто ще з фахівців потрібен "Азову"

Нагадаємо, що бригада "Азов" НГУ запрошує на роботу мотористів. Серед обов'язків фахівця — ремонтувати та доглядати авто та комплектуючі — міняти рідини АКПП, ГУР, гальмівну, охолоджуючу, а також лагодити мотор, підвіску, міняти ремені ГРМ, зчеплення тощо. 

Також ми повідомляли, що полк пропонує роботу кухарям. Спеціалісту обіцяють заробітну плату до 125 тис. грн, а також грошову надбавку за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

ЗСУ
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