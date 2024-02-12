З весілля на війну — "Азов" запрошує на роботу операторів БпЛА

Оператор БпЛА на передовій. Фото: vctr.media

12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" шукає на роботу в батальйони та інші підрозділи операторів БпЛА. Фахівцю потрібно мати досвід керування безпілотником, також буде перевагою досвід управління дроном під впливом дії РЕБ.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 5 лютого.

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Серед обов'язків кандидата на посаду оператора БпЛА такі:

виявлення та знищення противника;

коригування артилерійського вогню;

повітряна розвідка;

дешифрування відеоматеріалів;

знищення ворога дронами зі скидами.

Вакансія Оператор БпЛА в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Крім того, "Азов" вказав низку вимог до спеціаліста, який повинен мати:

теоретичну та практичну базову підготовку з БпЛА (складові частини дрона, топографія, пряма трансляція, антени тощо);

досвід керування БпЛА;

досвід управління БпЛА під впливом дії РЕБ буде перевагою.

Серед особистих характеристик — фізична й психологічна витривалість та готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Своєю чергою азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або змогу підписати контракт, можливість перевестись з інших підрозділів, високу заробітну плату 25-125 тис. грн, а також доплату за виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день.

Хто ще з фахівців потрібен "Азову"

Нагадаємо, що бригада "Азов" НГУ запрошує на роботу мотористів. Серед обов'язків фахівця — ремонтувати та доглядати авто та комплектуючі — міняти рідини АКПП, ГУР, гальмівну, охолоджуючу, а також лагодити мотор, підвіску, міняти ремені ГРМ, зчеплення тощо.

Також ми повідомляли, що полк пропонує роботу кухарям. Спеціалісту обіцяють заробітну плату до 125 тис. грн, а також грошову надбавку за виконання обов'язків у зоні бойових дій.