З весілля на війну — "Азов" запрошує на роботу операторів БпЛА
12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" шукає на роботу в батальйони та інші підрозділи операторів БпЛА. Фахівцю потрібно мати досвід керування безпілотником, також буде перевагою досвід управління дроном під впливом дії РЕБ.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 5 лютого.
Що має вміти оператор БпЛА
Серед обов'язків кандидата на посаду оператора БпЛА такі:
- виявлення та знищення противника;
- коригування артилерійського вогню;
- повітряна розвідка;
- дешифрування відеоматеріалів;
- знищення ворога дронами зі скидами.
Крім того, "Азов" вказав низку вимог до спеціаліста, який повинен мати:
- теоретичну та практичну базову підготовку з БпЛА (складові частини дрона, топографія, пряма трансляція, антени тощо);
- досвід керування БпЛА;
- досвід управління БпЛА під впливом дії РЕБ буде перевагою.
Серед особистих характеристик — фізична й психологічна витривалість та готовність працювати в зоні активних бойових дій.
Своєю чергою азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або змогу підписати контракт, можливість перевестись з інших підрозділів, високу заробітну плату 25-125 тис. грн, а також доплату за виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день.
Хто ще з фахівців потрібен "Азову"
Нагадаємо, що бригада "Азов" НГУ запрошує на роботу мотористів. Серед обов'язків фахівця — ремонтувати та доглядати авто та комплектуючі — міняти рідини АКПП, ГУР, гальмівну, охолоджуючу, а також лагодити мотор, підвіску, міняти ремені ГРМ, зчеплення тощо.
Також ми повідомляли, що полк пропонує роботу кухарям. Спеціалісту обіцяють заробітну плату до 125 тис. грн, а також грошову надбавку за виконання обов'язків у зоні бойових дій.
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