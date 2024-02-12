Со свадьбы на войну — "Азов" приглашает на работу операторов БпЛА
12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" ищет работу в батальоны и другие подразделения операторов БпЛА. Специалисту нужно обладать опытом управления беспилотником, также будет преимуществом опыт управления дроном под влиянием действия РЭБ.
Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 5 февраля.
Что должен уметь оператор БпЛА
Среди обязанностей кандидата на должность оператора БпЛА следующие:
- обнаружение и уничтожение противника;
- корректировка артиллерийского огня;
- воздушная разведка;
- дешифрование видеоматериалов;
- уничтожение врага дронами со сбросами.
Кроме того, "Азов" указал ряд требований к специалисту, который должен иметь:
- теоретическую и практическую базовую подготовку по БпЛА (составные части дрона, топография, прямая трансляция, антенны и т.п.);
- опыт управления БпЛА;
- опыт управления БпЛА под влиянием действия РЭБ будет преимуществом.
Среди личных характеристик — физическая и психологическая выносливость и готовность работать в зоне активных боевых действий.
В свою очередь азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность подписать контракт, возможность перевестись из других подразделений, высокую заработную плату 25-125 тыс. грн, а также доплату за исполнение обязанностей в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день.
Кто еще из специалистов нужен "Азову"
Напомним, что бригада "Азов" НГУ приглашает на работу мотористов. Среди обязанностей специалиста — ремонтировать и ухаживать за авто и комплектующими — менять жидкости АКПП, ГУР, тормозную, охлаждающую, а также чинить мотор, подвеску, менять ремни ГРМ, сцепление и т.д.
Также мы сообщали, что полк предлагает работу поварам. Специалисту обещают заработную плату до 125 тыс. грн., а также денежную надбавку за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.
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