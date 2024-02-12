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Со свадьбы на войну — "Азов" приглашает на работу операторов БпЛА

12 февраля 2024 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Со свадьбы на войну — "Азов" приглашает на работу операторов БпЛА
Оператор БпЛА на передовой. Фото: vctr.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" ищет работу в батальоны и другие подразделения операторов БпЛА. Специалисту нужно обладать опытом управления беспилотником, также будет преимуществом опыт управления дроном под влиянием действия РЭБ.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 5 февраля.

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Что должен уметь оператор БпЛА

Среди обязанностей кандидата на должность оператора БпЛА следующие:

  • обнаружение и уничтожение противника;
  • корректировка артиллерийского огня;
  • воздушная разведка;
  • дешифрование видеоматериалов;
  • уничтожение врага дронами со сбросами.
Вакансия Оператор БПЛА в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Оператор БПЛА в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Кроме того, "Азов" указал ряд требований к специалисту, который должен иметь:

  • теоретическую и практическую базовую подготовку по БпЛА (составные части дрона, топография, прямая трансляция, антенны и т.п.);
  • опыт управления БпЛА;
  • опыт управления БпЛА под влиянием действия РЭБ будет преимуществом.

Среди личных характеристик — физическая и психологическая выносливость и готовность работать в зоне активных боевых действий.

В свою очередь азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность подписать контракт, возможность перевестись из других подразделений, высокую заработную плату 25-125 тыс. грн, а также доплату за исполнение обязанностей в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день.

Кто еще из специалистов нужен "Азову"

Напомним, что бригада "Азов" НГУ приглашает на работу мотористов. Среди обязанностей специалиста — ремонтировать и ухаживать за авто и комплектующими — менять жидкости АКПП, ГУР, тормозную, охлаждающую, а также чинить мотор, подвеску, менять ремни ГРМ, сцепление и т.д.

Также мы сообщали, что полк предлагает работу поварам. Специалисту обещают заработную плату до 125 тыс. грн., а также денежную надбавку за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

ВСУ
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