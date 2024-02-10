"Азов" потребує в батальйони кухаря — працівнику обіцяють до 125 тис. грн

Військовий полку "Азов" на завданні. Фото: azov.org.ua

12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" запрошує на роботу кухаря. Спеціалісту обіцяють заробітну плату від 25 до 125 тис. грн, а також грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Серед обов'язків майбутнього працівника в батальйонах та інших підрозділах приготування страв та кулінарних виробів для військових, проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини,

комплектування й роздача страв масового попиту для великої кількості військових особового складу,

дотримання стандартів приготування страв, а також правил гігієни й норм охорони праці.

Вакансія кухар у полку "Азов" на Work.ua

Також "Азов" оприлюднив низку вимог до кандидата на посаду кухаря, серед яких такі:

професійно-технічна освіта;

бажаний досвід роботи від 1-го року;

наявність медичної книжки;

знання технології приготування страв та правил гігієни;

відповідальне ставлення до результатів роботи;

знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів;

охайність.

Своєю чергою азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ та змога чинним військовим перевестись з інших підрозділів.

Які ще спеціалісти потрібні "Азову"

Нагадаємо, що азовці потребують анестезіолога. Потрібно надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади, супроводжувати "важких" пацієнтів до лікувальних закладів та багато іншого.

Також ми повідомляли, що бригада "Азов" НГУ шукає спеціалістів до танкової роти. Серед обов'язків працівника — обслуговування та ремонт танка, транспортування екіпажу, вміння орієнтуватися та уважність до локації.