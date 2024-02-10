Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow "Азов" потребує в батальйони кухаря — працівнику обіцяють до 125 тис. грн arrow

"Азов" потребує в батальйони кухаря — працівнику обіцяють до 125 тис. грн

10 лютого 2024 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Азов" потребує в батальйони кухаря — працівнику обіцяють до 125 тис. грн
Військовий полку "Азов" на завданні. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" запрошує на роботу кухаря. Спеціалісту обіцяють заробітну плату від 25 до 125 тис. грн, а також грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:

Вакансія кухар в "Азові"

Серед обов'язків майбутнього працівника в батальйонах та інших підрозділах приготування страв та кулінарних виробів для військових, проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини,
комплектування й роздача страв масового попиту для великої кількості військових особового складу,
дотримання стандартів приготування страв, а також правил гігієни й норм охорони праці.

Вакансія кухар у полку "Азов" на Work.ua
Вакансія кухар у полку "Азов" на Work.ua

Також "Азов" оприлюднив низку вимог до кандидата на посаду кухаря, серед яких такі:

  • професійно-технічна освіта;
  • бажаний досвід роботи від 1-го року;
  • наявність медичної книжки;
  • знання технології приготування страв та правил гігієни;
  • відповідальне ставлення до результатів роботи;
  • знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів;
  • охайність.

Своєю чергою азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ та змога чинним військовим перевестись з інших підрозділів.

Які ще спеціалісти потрібні "Азову"

Нагадаємо, що азовці потребують анестезіолога. Потрібно надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади, супроводжувати "важких" пацієнтів до лікувальних закладів та багато іншого.

Також ми повідомляли, що бригада "Азов" НГУ шукає спеціалістів до танкової роти. Серед обов'язків працівника — обслуговування та ремонт танка, транспортування екіпажу, вміння орієнтуватися та уважність до локації.

робота
військові
полк "Азов"
мобілізація
вакансії
зарплатня
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Актуальне по темі