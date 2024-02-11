Рекрутинг мотористів до полку "Азов" — скільки платять та які обов'язки

Бійці полку "Азов" у бліндажі. Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада "Азов" НГУ запрошує на роботу мотористів, яких потребує в батальйони та інші підрозділи. Обіцяють заробітну плату 25-125 000 грн. Серед обов'язків фахівця — ремонтувати та доглядати авто та комплектуючих — міняти рідини АКПП, ГУР, гальмівну, охолоджуючу, а також лагодити мотор, підвіску, міняти ремені ГРМ, зчеплення тощо.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 5 лютого.

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Вакансія моторист

"Азов" зазначив вимоги до кандидата на посаду моториста, серед яких такі:

знання конструкції автомобілів та його вузлів;

бажаний досвід роботи на аналогічній посаді;

уважність до деталей, знання основ техніки безпеки, орієнтація на результат.

Натомість азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або можливість служби за контрактом, грошове забезпечення згідно зі стандартами ЗСУ, змогу перевестись чинним військовим з інших підрозділів. Також обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні проведення бойових дій.

Кого ще шукає "Азов"

Нагадаємо, що полк пропонує роботу кухарям. Спеціалісту обіцяють заробітну плату до 125 тис. грн, а також грошову надбавку за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Також ми повідомляли, що "Азов" потребує анестезіолога. Потрібно надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади, супроводжувати "важких" пацієнтів до лікувальних закладів та багато іншого.