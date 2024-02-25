Зеленський заявив, що від цього року залежатиме формат закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від цього року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Формат закінчення війни

"Від цього року залежитиме формат закінчення війни, я так вважаю", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, український лідер відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він також розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський назвав співвідношення сил з армією Росії. За його словами, це один до семи.

Український лідер також назвав кількість загиблих українських військових у війні проти російських окупантів. За його словами, це 31 тисяча осіб.