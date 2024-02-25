Президент України назвав співвідношення сил з армією Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський назвав співвідношення сил з армією Росії. За його словами, це один до семи.

Про це український лідер сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Співвідношення сил з армією РФ

"Співвідношення сил з армією РФ зараз один до семи", — наголосив Зеленський.

За його словами, для того, щоб відтіснити росіян співвідношення сил має бути один до одного з половиною.

"Стратегічно важливо не втратити людей", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він також розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також глава держави розповів, чи передадуть Києву ракети ATACMS на 300 км. За його словами, він знаходиться в позитиві від нещодавньої відповіді партнерів.