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Президент України назвав співвідношення сил з армією Росії

25 лютого 2024 17:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президент України назвав співвідношення сил з армією Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський назвав співвідношення сил з армією Росії. За його словами, це один до семи.

Про це український лідер сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Співвідношення сил з армією РФ

"Співвідношення сил з армією РФ зараз один до семи", — наголосив Зеленський.

За його словами, для того, щоб відтіснити росіян співвідношення сил має бути один до одного з половиною.

"Стратегічно важливо не втратити людей", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він також розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також глава держави розповів, чи передадуть Києву ракети ATACMS на 300 км. За його словами, він знаходиться в позитиві від нещодавньої відповіді партнерів.

Володимир Зеленський
росія
війна
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