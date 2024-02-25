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Усталость от войны — Зеленский ответил от чего это зависит

25 февраля 2024 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Усталость от войны — Зеленский ответил от чего это зависит
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об усталости от войны. Он заявил, что это зависит не только от нас, но и от обществ тех или иных стран.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Усталость от войны

"К сожалению, должен констатировать, что это зависит от избирательных процессов. Если социум поддерживает твою помощь Украине, то ты будешь помогать, если нет, то или ты не будешь помогать, или будешь уменьшать, или будешь терять поддержку общества. Здесь самые смелые борются даже с общественным мнением, чтобы помогать Украине", — заявил Зеленский.

По его словам, сейчас мало тех лидеров, которые теряли должность руководителя государства ради поддержки Украины, потому что шел против общественного мнения. Зеленский отметил, что многие лидеры меняли общественное мнение.

Напомним, Зеленский заявил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

Также украинский лидер ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Украинский лидер также назвал количество погибших украинских военных в войне против российских оккупантов. По его словам, это 31 тысяча человек.

Владимир Зеленский
война
Украина
оккупанты
президент
усталость

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