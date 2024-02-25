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Зеленський назвав кількість загиблих українських військових у війні

25 лютого 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський назвав кількість загиблих українських військових у війні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість загиблих українських військових у війні проти російських окупантів. За його словами, це 31 тисяча осіб.

Про це український лідер сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Кількість загиблих військових

"31 тисяча українських військових загинула в цій війні", — наголосив Зеленський.

За його словами, зі сторони Росії загинуло 180 тисяч окупантів. Разом з пораненими — до 500 тисяч.

Нагадаємо, Зеленський назвав співвідношення сил з армією Росії. За його словами, це один до семи.

Також український лідер відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він також розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський
війна
українці
Україна
окупанти
президент

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