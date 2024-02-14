Ворожий авіаудар по Нью-Йорку на Донеччині — рятувальники призупинили пошукові роботи

Рятувальники проводять пошукові роботи. Фото: скриншот з відео

На Донеччині, в населеному пункті Нью-Йорк, призупинили пошукову операцію на місці російського авіаудару. Як відомо, 12 лютого через атаку частково зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в середу, 14 лютого.

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За попередньою інформацією, під завалами може перебувати двоє людей. В будинку проживало лише шість осіб, чотири з яких перебували у підвалі, тому не постраждали.

"Протягом трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи, але щоразу через прицільні ворожі обстріли та загрозу для життя роботи доводилося призупиняти", — наголосили у повідомленні.

Тому сьогодні було прийнято рішення призупинити пошукові роботи, їх відновлять тоді, коли покращиться безпекова ситуація.

Нагадаємо, 14 лютого армія РФ завдала удару по Миколаївці, що у Донецькій області. Через атаку загинуло двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

Також ми писали, що російські окупанти вдруге обстріляли Селидове, що на Донеччині. Через це було зруйновано багатоповерхівку та лікарню.