Вибухи на Донеччині — росіяни вбили двох людей під час обстрілу Миколаївки

Руйнування на приватному подвір'ї в Миколаївці. Фото: Telegram / Вадим Філашкін

Окупанти завдали чергового удару по Миколаївці, що на Донеччині, в середу, 14 лютого. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє осіб та ще одна людина постраждала.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

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Ворожий удар по Миколаївці 14 лютого

Одне з міст Донецької області потрапило під обстріл о 14:00 14 лютого. Під прицілом загарбників знову опинилася житлова забудова Миколаївки.

В результаті атаки загинули дві людини, жінки 62 та 74 років. Також постраждала ще одна особа, отримавши поранення.

Наразі триває встановлення всіх наслідків обстрілу міста.

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, російська армія двічі обстріляла Селидове Донецької області вночі 14 лютого. Внаслідок удару зруйновано багатоквартирний дім та лікарню.

Кількість постраждалих сягнула 12 людей, а загинуло три особи.