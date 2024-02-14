Росія нанесла ще один удар по Селидовому на Донеччині, — ОВА

Обстріл Селидового 14 лютого. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська вдруге обстріляли Селидове Донецької області у ніч проти 14 лютого. Внаслідок зруйновано багатоквартирний дім та лікарню.

Під час атаки близько першої години травмована людина.

Про це у середу, 14 лютого, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

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Через обстріл пошкоджений пошкоджено один із корпусів лікарні.



"Ймовірно, під завалами перебувають три людини, у тому числі дитина", — повідомив він.



Керівник ОВА зазначив, що на місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада.



"Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень. До робіт залучені 27 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки", — вказав він.

Філашкін також опублікував відео з лікарні, по якій вдарили росіяни. Та повідомив, що близько 100 пацієнтів зараз перевозять до лікарень Покровська і Мирнограда.

Обстріл Селидового 14 лютого. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, під час першого обстрілу у ніч проти 14 лютого там зруйновано цілий під'їзд — 12 квартир. Крім того, поранено двох дітей.

Також ми писали, що повітряна тривога в Україні у середу, 14 лютого, пролунала близько 01:00 у низці областей. Небезпеку оголосили у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.