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Росія завдала ще одного удару по Селидовому на Донеччині, — ОВА

14 лютого 2024 03:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Росія нанесла ще один удар по Селидовому на Донеччині, — ОВА
Обстріл Селидового 14 лютого. Фото: Вадим Філашкін
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Російські війська вдруге обстріляли Селидове Донецької області у ніч проти 14 лютого. Внаслідок зруйновано багатоквартирний дім та лікарню.
Під час атаки близько першої години травмована людина.

Про це у середу, 14 лютого, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

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Через обстріл пошкоджений пошкоджено один із корпусів лікарні. 
 
"Ймовірно, під завалами перебувають три людини, у тому числі дитина", — повідомив він. 
 
Керівник ОВА зазначив, що на місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада.
 
"Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень. До робіт залучені 27 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки", — вказав він. 

Філашкін також опублікував відео з лікарні, по якій вдарили росіяни. Та повідомив, що близько 100 пацієнтів зараз перевозять до лікарень Покровська і Мирнограда.

Обстріл Селидового 14 лютого
Обстріл Селидового 14 лютого. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, під час першого обстрілу у ніч проти 14 лютого там зруйновано цілий під'їзд — 12 квартир. Крім того, поранено двох дітей.

Також ми писали, що повітряна тривога в Україні у середу, 14 лютого, пролунала близько 01:00 у низці областей. Небезпеку оголосили у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Донецька область
війна в Україні
атака
ракетний удар

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