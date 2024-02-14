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Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині — поранено двох дітей

14 лютого 2024 02:25
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Донецьку зараз 14 лютого - окупанти обстріляли Селидове на Донеччині — поранено двох дітей
Наслідки атаки на Селидове 14 лютого. Фото: Вадим Філашкін
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У ніч проти 14 лютого російські окупанти обстріляли Селидове Донецької області. Там зруйновано цілий під'їзд — 12 квартир. Крім того, поранено двох дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі у середу, 14 лютого.

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Атака на Селидове 14 лютого

За словами начальника ОВА, російські загарбники цілилися у п'ятиповерхівку.

"Серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу", — повідомив Філашкін.

Однак, можливо, під завалами є люди. Наразі вдалося дістати одного пораненого.

"З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 особи. Рятувальна операція триває", — написав Філашкін.

Атака на Селидове 14 лютого
Атака на Селидове 14 лютого. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у середу, 14 лютого, пролунала близько 01:00 у низці областей. Небезпеку оголосили у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.

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Донецька область
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