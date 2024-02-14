Вибухи у Донецьку зараз 14 лютого - окупанти обстріляли Селидове на Донеччині — поранено двох дітей

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині — поранено двох дітей
У ніч проти 14 лютого російські окупанти обстріляли Селидове Донецької області. Там зруйновано цілий під'їзд — 12 квартир. Крім того, поранено двох дітей.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі у середу, 14 лютого.
Атака на Селидове 14 лютого
За словами начальника ОВА, російські загарбники цілилися у п'ятиповерхівку.
"Серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу", — повідомив Філашкін.
Однак, можливо, під завалами є люди. Наразі вдалося дістати одного пораненого.
"З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 особи. Рятувальна операція триває", — написав Філашкін.
Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у середу, 14 лютого, пролунала близько 01:00 у низці областей. Небезпеку оголосили у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння.
Також ми писали, що ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.
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