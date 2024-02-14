Вражеский авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области — спасатели приостановили поисковые работы

Спасатели проводят поисковые работы. Фото: скриншот с видео

В Донецкой области в населенном пункте Нью-Йорк приостановили поисковую операцию на месте российского авиаудара. Как известно, 12 февраля из-за атаки частично разрушен подъезд пятиэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 14 февраля.

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По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека. В доме проживало всего шесть человек, четверо из которых находились в подвале, поэтому не пострадали.

"В течение трех дней спасатели проводили аварийно-спасательные и поисковые работы, но каждый раз из-за прицельных вражеских обстрелов и угрозы жизни работы приходилось приостанавливать", — подчеркнули в сообщении.

Поэтому сегодня было принято решение приостановить поисковые работы, их возобновят тогда, когда улучшится ситуация с безопасностью.

Напомним, 14 февраля армия РФ нанесла удар по Николаевке в Донецкой области. Из-за атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Также мы писали, что российские оккупанты второй раз обстреляли Селидово Донецкой области. Из-за этого была разрушена многоэтажка и больница.