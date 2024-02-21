Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину — в ОВА розповіли про ситуацію arrow

Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину — в ОВА розповіли про ситуацію

21 лютого 2024 09:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину — в ОВА розповіли про ситуацію
Пошкоджений ворожим обстрілом будинок. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

За минулу добу ворог 47 разів обстріляв Херсонську область. Загалом російські загарбники випустили 159 снарядів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА в середу, 21 лютого.

обстрел
Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Ворог обстрілює Херсонщину

"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БпЛА", — говориться у повідомленні.

Безпосередньо на Херсон ворог спрямував 27 снарядів. Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію чотири людини дістали поранення", — додали в ОВА.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники здійснили 21 обстріл Херсонської області. Для цього вони застосовували артилерію, міномети та БпЛА.

Російські окупанти атакували різні райони міста Херсон. Внаслідок цього було пошкоджено тролейбус КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради.

війна
Херсон
Україна
обстріли
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

Актуальне по темі