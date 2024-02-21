Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину — в ОВА розповіли про ситуацію

Пошкоджений ворожим обстрілом будинок. Фото: ТСН

За минулу добу ворог 47 разів обстріляв Херсонську область. Загалом російські загарбники випустили 159 снарядів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА в середу, 21 лютого.

Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Ворог обстрілює Херсонщину

"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БпЛА", — говориться у повідомленні.

Безпосередньо на Херсон ворог спрямував 27 снарядів. Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію чотири людини дістали поранення", — додали в ОВА.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники здійснили 21 обстріл Херсонської області. Для цього вони застосовували артилерію, міномети та БпЛА.

Російські окупанти атакували різні райони міста Херсон. Внаслідок цього було пошкоджено тролейбус КП "Херсонелектротранс" Херсонської міської ради.