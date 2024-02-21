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Враг не прекращает обстреливать Херсонщину — в ОВА рассказали о ситуации

21 февраля 2024 09:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг не прекращает обстреливать Херсонщину — в ОВА рассказали о ситуации
Поврежденный вражеским обстрелом дом. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За минувшие сутки враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. В общей сложности российские захватчики выпустили 159 снарядов.

Об этом сообщила в пресс-служба Херсонской ОВА в среду, 21 февраля.

Враг обстреливает Херсонщину

"За минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 159 снарядов с применением артиллерии, минометов, танков и БпЛА", — говорится в сообщении.

обстрел
Сообщение Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Непосредственно в Херсон враг направил 27 снарядов. Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения", — добавили в ОВА.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики произвели 21 обстрел Херсонской области. Для этого они использовали артиллерию, минометы и БпЛА.

Российские оккупанты атаковали разные районы города Херсон. В результате был поврежден троллейбус КП "Херсонэлектротранс" Херсонского городского совета.

война
Херсон
Украина
обстрелы
оккупанты

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