Ворог атакував один зі спальних районів Херсона — в місті виникла пожежа

Рятувальники ліквідовують пожежу в Херсоні. Фото: ДСНС Херсонщини

Російські війська в ніч проти 25 лютого атакували один зі спальних районів Херсона. Внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, почали горіти речі на балконі однієї з квартир.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Рятувальникам вдалося швидко прибути на місце події та загасити пожежу, не допустивши поширення вогню на кімнати квартири.

Пожежа в багатоквартирному будинку в Херсоні. Фото: ДСНС Херсонщини

Своєю чергою начальник Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що за минулу добу російські окупанти 16 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду.

"Ураження зафіксовані в Херсоні та Садовому. Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає", — зазначив він.

Скриншот допису з Telegram Романа Мрочко

Нагадаємо, 22 лютого російські окупанти завдали ударів по Херсону та населених пунктах області. Внаслідок цього було зруйновано складське приміщення та стільникова вежа.

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