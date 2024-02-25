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Ворог атакував один зі спальних районів Херсона — в місті виникла пожежа

25 лютого 2024 11:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворог атакував один зі спальних районів Херсона — в місті виникла пожежа
Рятувальники ліквідовують пожежу в Херсоні. Фото: ДСНС Херсонщини
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські війська в ніч проти 25 лютого атакували один зі спальних районів Херсона. Внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, почали горіти речі на балконі однієї з квартир.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Що відомо про чергову атаку росіян на Херсон

Рятувальникам вдалося швидко прибути на місце події та загасити пожежу, не допустивши поширення вогню на кімнати квартири. 

наслідки обстрілів у Херсоні
Пожежа в багатоквартирному будинку в Херсоні. Фото: ДСНС Херсонщини

Своєю чергою начальник Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що за минулу добу російські окупанти 16 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду.

"Ураження зафіксовані в Херсоні та Садовому. Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає", — зазначив він.

наслідки обстрілів у Херсоні
Скриншот допису з Telegram Романа Мрочко

Нагадаємо, 22 лютого російські окупанти завдали ударів по Херсону та населених пунктах області. Внаслідок цього було зруйновано складське приміщення та стільникова вежа.

Також ми писали, що армія РФ 17 лютого атакувала Херсон. Рятувальники дістали загиблого чоловіка з даху будинку. 

Херсон
ДСНС
вибух
окупанти
рятувальники
війна в Україні

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