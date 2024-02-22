На Херсонщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів
Російські загарбники завдали ударів по Херсону та населених пунктах області. Були зруйновані складське приміщення та стільникова вежа.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у четвер, 22 лютого.
Удар ворога по Херсонщині
"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БпЛА та авіації. По Чорнобаївці завдав ракетного удару", — говориться у повідомленні.
По місту Херсон ворог завдав удару за допомогою 34 снарядів.
Російські загарбники влучили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього руйнувань зазнало складське приміщення у Херсонському районі та стільникова вежа у Бериславському районі.
"Через російську агресію три людини дістали поранення", — говориться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що російська армія вкотре обстрілює Херсон. В місті пролунало декілька гучних вибухів.
За добу 20 лютого ворог 47 разів обстріляв Херсонську область. Окупанти випустили по регіону 159 снарядів. Внаслідок атаки чотири людини дістали поранення.
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