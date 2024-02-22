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На Херсонщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів

22 лютого 2024 09:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Херсонщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів
Зруйнований обстрілом будинок. Фото ілюстративне: Факти
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники завдали ударів по Херсону та населених пунктах області. Були зруйновані складське приміщення та стільникова вежа.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у четвер, 22 лютого.

обстріл
Повідомлення Прокудіна. Фото: скриншот

Удар ворога по Херсонщині

"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БпЛА та авіації. По Чорнобаївці завдав ракетного удару", — говориться у повідомленні.

По місту Херсон ворог завдав удару за допомогою 34 снарядів.

Російські загарбники влучили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього руйнувань зазнало складське приміщення у Херсонському районі та стільникова вежа у Бериславському районі.

"Через російську агресію три людини дістали поранення", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що російська армія вкотре обстрілює Херсон. В місті пролунало декілька гучних вибухів.

За добу 20 лютого ворог 47 разів обстріляв Херсонську область. Окупанти випустили по регіону 159 снарядів. Внаслідок атаки чотири людини дістали поранення.

війна
Україна
обстріли
ракети
Олександр Прокудін

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